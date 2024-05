Zivilcourage gegen Rechts Pfarrer Metzinger warnt in Saarbrücken vor Gleichgültigkeit gegenüber der Demokratie

Das Aktionsbündnis „Bunt statt braun“ ist aktiv seit der evangelische Pfarrer Jörg Metzinger vor 15 Jahren friedlichen Protest gegen den „Politischen Aschermittwoch“ der NPD in Saarbrücken-Schafbrücke initiierte. „Nein und Amen“ hieß es jetzt beim Gottesdienst in der Kirche am Lorenzberg in Schafbrücke. 75 Jahre Grundgesetz seien der Anlass daran zu erinnern, dass Demokratie und ihre Errungenschaften wie eine unabhängige Gerichtsbarkeit und Rechtssicherheit keine Selbstläufer seien. Jörg Metzinger steigt mit der Bergpredigt ein, „Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind, denn sie werden die Erde als Erbe erhalten… Ihr seid das Salz der Erde“, um sogleich zu mahnen, dass Salz, das nicht mehr salzt, nutzlos sei. Der christliche Glaube soll Anwendung finden, die Gleichheit aller Menschen vor Gott(vater) bedeute auch, dass alle Menschen Geschwister sind und füreinander eintreten sollen.