Flüchtlingsunterbringung im Saarland Nachbesserungen beim Containerdorf Ensdorf sind positive Entwicklung

Ziel bleibt es aber weiterhin, Flüchtlinge auf die Kommunen zu verteilen und die diese dort nicht in Turnhallen und Co. unterzubringen. Gleichzeitig melden aber immer mehr Kommunen, dass kein Wohnraum mehr angeboten wird. Dabei gibt es gerade in den Dörfern im ländlichen Saarland viel leer stehenden Wohnraum. Nur ist es sehr schwierig an diesen Wohnraum zu kommen, weil die privaten Besitzer ihre Häuser und Wohnungen oft, aus welchen Gründen auch immer, nicht vermieten wollen. Und das weder an Geflüchtete noch an andere. Diese Eigentümer gilt es persönlich abzusprechen, nach ihren Gründen zu fragen, sie für eine Vermietung zu gewinnen und auch gegeben falls bei der Vermietung zu beraten und zu unterstützen. Eine Aufgabe, die die Kommunen übernehmen müssten. Eine Aufgabe die sie aktuell aber nicht erfüllen können, weil es an Geld und Personal fehlt.