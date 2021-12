Saar-Ministerrat befürwortet Hans-Vorstoß : Lockerungen für Geboosterte und frisch Geimpfte rücken näher

Saarbrücken Der Ministerrat im Saarland hat am Dienstag über mögliche Ausnahmen von der 2G-Plus-Regel mit Experten beraten. Das Kabinett begrüßt demnach die von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) vorgeschlagenen Lockerungen. Wann sie in Kraft treten könnten.

Der Ministerrat im Saarland hat sich wie angekündigt am Dienstagvormittag mit Experten über mögliche Ausnahmen von der 2G-Plus-Regel ausgetauscht. Wie Regierungssprecher Alexander Zeyer im Anschluss mitteilte, würden die Experten den Vorschlag von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) untertsützten, Lockerungen für Menschen zu ermöglichen, die eine Auffrischungs-Impfung erhalten haben, sowie Personen, deren Zweitimpfung nicht lange zurückliegt. Dazu gebe es auch grundsätzliche Zustimmung aus dem Ministerrat.

Allerdings: Beschlossen hat Kabinett am Dienstag noch nichts, sagte Zeyer. Er bat um Verständnis, da man zunächst die Bund-Länder-Schalte am Donnerstag noch abwarten wolle. Erst danach, am Freitag, würden weitere Details bekannt gegeben.