Gesetzentwurf im September : Bachmann kündigt neues Corona-Gesetz zur Kontaktverfolgung an

Saarbrücken Der Umgang mit der Kontaktverfolgung zur Eindämmung der Corona-Pandemie soll im Saarland zügig neu geregelt werden. Das hat Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Samstag angekündigt. Am Tag zuvor hatte der Saar-Verfassungsgerichtshof die bestehende Regelung gekippt.

„Wir haben die Entscheidung zur Kenntnis genommen und werden zügig entsprechende Anpassungen im Rahmen eines Corona-Gesetzes erarbeiten. Diesen Entwurf werde ich im Ministerrat einbringen und damit eine rechtskonforme Kontaktnachverfolgung sowie Datenweitergabe an die Gesundheitsämter sicherstellen“, teilte Bachmann am Samstag mit. Ziel sei es, dieses Gesetz noch im September ins parlamentarische Verfahren zu bringen. „Dadurch werden wir auch künftig in der Lage sein, Infektionsketten schnell und sicher nachzuvollziehen und unserem obersten Ziel, dem Schutz der Saarländerinnen und Saarländer, Sorge zu tragen“, sagte die Ministerin abschließend.

Am Freitag hatte der Verfassungsgerichtshof in Saarlouis entschieden, dass die derzeitige Regelung im Saarland zur Kontaktnachverfolgung der Landesverfassung widerspricht. Er gab damit einem Kläger Recht, der argumentierte, die Erfassung der persönlichen Daten etwa in Gastronomie-Betrieben und bei Gottesdiensten könne Bürger davon abhalten, ihre grundrechtlichen Freiheiten auszuüben. Der Verfassungsgerichtshof ordnete zudem an, dass bis zum 30. November der Umgang mit Kontaktdaten neu geregelt sein müsse.