Nach Schüssen auf Polizisten : Gewerkschaft fordert Anklage wegen versuchten Mords

Saarbrücken Mit einer scharfen Waffe hat in der Nacht auf Freitag ein Mann auf fünf Polizisten in Neunkirchen geschossen. Die Gewerkschaft GdP fordert ein hartes Vorgehen gegen den Täter. Um die besondere Gefährdung von Polizisten anzuerkennen, müsse die Politik zudem die Gefahrenzulage erhöhen.

Nach Schüssen auf Polizisten in Neunkirchen fordert die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ein hartes Vorgehen gegen den Beschuldigten und ein Zeichen der Wertschätzung durch die Landesregierung.

GdP-Chef Maaß besuchte seine betroffenen Kolleginnen und Kollegen am heutigen Montag (27. Januar) während ihres Dienstes in Neunkirchen und sagte ihnen die volle Unterstützung der Gewerkschaft zu. „Ich spreche meinen Kolleginnen und Kollegen die bedingungslose Solidarität der GdP aus. Die GdP und ihre Anwälte werden dafür kämpfen, dass der Vorfall als qualifizierter Dienstunfall gewertet, der Tatverdächtige mit hohen Schmerzensgeldansprüchen konfrontiert sowie diese irre Tat als versuchter Mord angeklagt werden wird!“, teilte Maaß mit.

Dieser Vorfall zeige erneut die Gefahren auf, denen die Polizei täglich ausgesetzt ist. „Wir treten stets den Dienstbeginn mit dem Gedanken an, womöglich am Ende des Tages nicht mehr zu unseren Familien zurückkehren zu können“, sagte der Landesvorsitzende der GdP. Diese besondere Gefährdung der Polizei muss sich daher spürbar in einer monatlichen Gefahrenzulage bemerkbar machen.