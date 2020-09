Saar-Uni-Studentenparlament berät über Ghibellinia : Offensive gegen Burschenschaft an der Uni

Das Burschenschaftshaus der „Ghibellinia zu Prag in Saarbrücken“ liegt idyllisch in Scheidt. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Die Debatte um die Saarbrücker Burschenschaft „Ghibellinia“ flammt nach einem mutmaßlich antisemitischen Angriff auf einen 25-Jährigen in Heidelberg neu auf.

Drei Hochschulgruppen im Studierenden-Parlament der Saar-Uni reicht es jetzt: Sie wollen verhindern, dass die in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen mutmaßlich rechtsextremer Aktivitäten in den Medien-Fokus geratene Burschenschaft „Ghibellinia zu Prag in Saarbrücken“ weiter auf dem Saarbrücker Campus für sich werben kann. Wie Dennis Kundrus, Abgeordneter der Linken Liste im Studierenden-Parlament, am Mittwoch der SZ mitteilte, würden die Linke Liste – SDS & Unabhängige, die Grüne Hochschulgruppe Saar und die Juso Hochschulgruppe gemeinsam einen Antrag im Parlament einbringen, mit dem die Uni-Leitung aufgefordert werden soll, die öffentliche Infowand der Ghibellinen im Audimax-Gebäude zu entfernen. Ebenso soll den Burschenschaftlern untersagt werden, künftig bei Uni-Veranstaltungen öffentlich aufzutreten.

Hintergrund dieses Vorstoßes der drei Hochschulgruppen seien die schweren Vorwürfe, die gegen drei Ghibellinia-Mitglieder erhoben werden. Wie die SZ berichtete, sollen diese bei einer Veranstaltung der „Normannia“ in Heidelberg dabei gewesen sein, als ein Gast dieser Burschenschaft antisemitisch beleidigt, mit Münzen beworfen und mit einem Gürtel geschlagen wurde. Der 25-Jährige, der Opfer dieser mutmaßlichen Attacke wurde, hatte laut Medienberichten zuvor kundgetan, dass er jüdische Vorfahren habe. Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft in Heidelberg in diesem Fall. Der saarländische AfD-Bundestagsabgeordnete Christian Wirth, der ein so genannter „Alter Herr“ in beiden Burschenschaften ist, war nach Angaben der „Normannia“ in die spätere Auflösung von deren so genannter „Aktivitas“ eingebunden.

„Die Universität hat jahrelang die Augen vor den Umtrieben dieser rechten Burschenschaft verschlossen“, erklärte Kundrus. Ex-Uni-Präsident Volker Linneweber sei bei den Ghibellinen sogar als Redner aufgetreten und habe sie als „vorbildliche Studierende“ tituliert. Falls die Ermittlungen der Justiz eine konkrete Beteiligung der drei Ghibellinen an den mutmaßlich antisemitischen Attacken von Heidelberg bestätigten, solle die Saar-Uni-Leitung prüfen, ob die drei Ghibellinen exmatrikuliert werden könnten, erklärte Kundrus.

„Wir hoffen jetzt, dass die aktuelle Uni-Leitung sich nicht mehr blind stellt, wenn es um rechtsradikale studentische Gruppierungen geht, und mit aller möglichen Härte gegen die Ghibellinia vorgeht“, betonte das Mitglied der Linken Liste.

Dabei hatte die Ghibellinia in der Vergangenheit bei saarländischen Politik- und Wirtschaftsgrößen als honorige Burschenschaft gegolten. Dort war nicht nur Linneweber Schirmherr bei Veranstaltungen, sondern auch der frühere Ministerpräsident Peter Müller (CDU). Der damalige Innenminister Klaus Meiser (CDU) hatte der Ghibellinia ins Stammbuch geschrieben, „dass sie den Studenten bei der Suche nach Orientierung und festen Grundüberzeugungen ein wichtiger Kompass“ sei. Ex-Saar-Ministerpräsident Reinhard Klimmt (SPD) trat bei der Burschenschaft ebenso auf wie der jetzige Linksfraktionschef im Saar-Landtag, Oskar Lafontaine, als dieser noch Saarbrücker SPD-Oberbürgermeister war. Auch einige FDP-Politiker, darunter Ex-Landeschef Christoph G. Hartmann, waren Gäste bei der schlagenden Verbindung. Bekannte Saar-Unternehmer wie Wolfgang Herges (IHK-Präsidiumsmitglied) und Reinhard Latza (Ex-Labor-Inhaber) gehörten zu den Unterstützern der Ghibellinen.