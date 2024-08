Brandbrief an Abgeordnete Nach Messer-Funden bei Taschenkontrollen im Saarland – große Sorge um Sicherheit an Gerichten

Saarbrücken · In einem Brandbrief warnt der Justizwachtmeisterverband vor Gewalttaten in vielen Gerichten im Saarland. Der Verzicht auf Einlasskontrollen an allen Gerichten sei „grob fahrlässig“. Was das Justizministerium nun unternehmen will.

28.08.2024 , 13:43 Uhr

Im Amtsgericht St. Ingbert wurden innerhallb von sechs Wochen bei Personen- und Taschenkontrollen 59 gefährliche Gegenstände aus dem Verkehr gezogen, darunter sogar sieben verbotene. Foto: BeckerBredel

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik