Konsequenzen nach Mathe-Abi im Saarland : Ministerium: Abitur-Aufgaben waren „etwas zu umfangreich“

Saarbrücken Nach der Erstkorrektur der Prüfungen im Fach Mathematik wird nun eine mildere Bewertungstabelle angelegt. Die Schülervertreter sind zufrieden.

Um eine „Schlechterstellung“ saarländischer Abiturienten gegenüber ihren Kollegen aus anderen Bundesländern zu vermeiden, legt das Bildungsministerium eine mildere Bewertungstabelle bei der Notenvergabe an. Denn die Erstkorrektur habe ergeben, dass die Abiturklausuren im Fach Mathe „insgesamt etwas zu umfangreich waren“. Das hat am Freitag ein Ministeriumssprecher mitgeteilt. So sollen die mit der Korrektur befassten Lehrer festgestellt haben, dass die Aufgaben zwar anspruchsvoll und im Niveau „wohl noch angemessen“ waren. Aber sie waren „in der Summe und Zusammenstellung für die Bearbeitungszeit zu umfangreich“, heißt es in der Mitteilung. Um die Schüler nicht zu benachteiligen, greife nun eine Benotungsskala, wie sie schon in anderen Ländern angewandt werde. Unberührt davon bleibe die Möglichkeit, dass Abiturienten über eine mündliche Prüfung versuchen können, ihre Note zu verbessern.

Landesschülersprecher Usamah Hammoud hatte bereits die Chancen auf bessere Noten begrüßt. Den Schulen waren bereits am Mittwoch vom Ministerium entsprechende Unterlagen zugegangen, wie nach der neuen Tabelle die Noten vergeben werden sollen. Hammoud sagte in einer im Internet verbreiteten und an die betroffenen Schüler gerichteten Videobotschaft: Die Schülervertretung lege weiterhin Wert darauf, darüber zu reden, „wie wir die zukünftigen Abiture gestalten müssen“, damit es kein weiteres Mal zu solchen Schwierigkeiten kommt. Er hatte sich zuvor mit Saar-Bildungsminister Ulrich Commerçon (SPD) wegen des Abiturproblems getroffen.