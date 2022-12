Nach Rückzug von Heiko Maas : Emily Vontz (22) aus Losheim am See wird jüngste Abgeordnete im Bundestag

Emily Vontz rückt in den Bundestag nach. Foto: Kevin Höhn

Losheim Heiko Maas zieht sich aus der Politik zurück und gibt sein Mandat im Bundestag auf. Für ihn rückt nun eine junge Politikerin aus dem Saarland nach: die 22-jährige Juso-Landeschefin Emily Vontz.

Emily Vontz aus Losheim am See wird künftig die jüngste Abgeordnete im Deutschen Bundestag sein. Die 22-Jährige rückt für Heiko Maas nach, über dessen Rückzug aus der aktiven Politik die Saarbrücker Zeitung am Dienstag exklusiv berichtet hatte.

Emily Vontz wurde im September Juso-Chefin im Saarland

Scheidet ein Abgeordneter aus dem Bundestag aus, dann rückt in der Regel ein Bewerber von der Landesliste derselben Partei nach. So kommt nun Vontz zum Zug, die weit oben auf Platz 4 der saarländischen SPD-Liste für die Bundestagswahl 2021 kandidiert hatte.

Für Vontz ist es „ein aufregender Tag“. „In den kommenden Tagen werde ich erfahren, wie es weitergeht. Ich werde von der Bundeswahlleitung einen formellen Brief bekommen, danach kann ich das Mandat antreten“, sagte sie am Dienstag der Saarbrücker Zeitung.

Vontz: „Mir geht es nicht ums Auffallen, sondern darum, Verantwortung zu übernehmen“

Sie freue sich sehr auf die Aufgabe und sei gespannt auf die Zeit, die jetzt komme. „Natürlich werde ich im Bundestag als jüngste Abgeordnete auffallen. Aber mir geht es nicht ums Auffallen, sondern darum, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Chance bekomme, meinen Wahlkreis und das Saarland im Bundestag zu vertreten“, sagte die 22-Jährige.

Glückwünsche für den neuen Posten gab es am Dienstagnachmittag auch von der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD): „Emily Vontz ist ein riesiger Gewinn für die SPD-Fraktion und den ganzen Deutschen Bundestag. Sie vereint Herzblut für die Mega-Themen ihrer Generation wie Klimaschutz und Europa mit dem unermüdlichen Engagement für ihre Region und die Belange vor Ort.“

Seit 16 bei den Jusos, seit 17 in der SPD

Die Politikwissenschaft- und Französisch-Studentin aus Losheim am See war im September mit 21 Jahren an die Spitze der Jungsozialisten (Jusos) im Saarland gewählt worden.

Zuvor war sie Kreisvorsitzende der Jusos Merzig-Wadern. Über den bundesweiten Wettbewerb „Jugend debattiert“ und das „Modell Europaparlament“ war schon früh ihr Interesse für Politik geweckt worden. Bereits mit 16 wurde sie Juso-, ein Jahr später SPD-Mitglied.

Nach dem Abitur leistete sie Internationalen Freiwilligendienst in Bordeaux/Frankreich, ehe sie ihr Studium in Trier aufnahm. Als Juso-Chefin („Hobbys: Tanzen, Fahrad fahren“) gab sie das Ziel aus, auch das Leben auf dem Land sichtbarer machen: „Ich will zeigen, dass das Saarland nicht hinter Saarbrücken aufhört.“