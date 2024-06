Nach der Kommunalwahl Das kommt in den nächsten Jahren auf die Kommunen im Saarland zu

Saarbrücken · Mehr als 1700 Sitze in den Stadt- und Gemeinderäten und mehrere tausend in den Ortsräten wurden am Sonntag neu besetzt. Auf die Ratsmitglieder und die Bürgermeister warten in den kommenden Jahren große Herausforderungen. Ein Überblick.

11.06.2024 , 07:02 Uhr

Das Rathaus in Saarbrücken: Auf die Kommunen kommt demnächst einiges zu. Foto: BeckerBredel

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik