Bundeshaushalt 2024 Nach Haushaltsurteil – hier würden die Saar-Landtagsfraktionen sparen

Wichtig zu klären sei jetzt, dass „all die Dinge, die zugesagt sind, müssen auch realisiert werden. Das hat was mit Vertrauen in die Politik zu tun. Das hat auch was damit zu tun, ob wir unser Land zukunftsfähig aufstellen“, so Commerçon. Gemeint sind damit unter anderem die Fördergelder für die Transformation hin zu Grünem Stahl und für die Ansiedlung des Chipherstellers Wolfspeed. Hierfür sei idealerweise eine parteiübergreifende Regelung zu finden, in der man sich über nötige Maßnahmen für den Klimaschutz und eine CO2-freie Industrie einig sei.