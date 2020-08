Nach schwerer Explosion in Beirut : THW schickt Bergungsspezialisten aus dem Saarland nach Beirut

Die Fachleute für Ortung und Bergung sollen in den Trümmern nach Überlebenden suchen.

Nach der verheerenden Explosion am Hafen von Beirut schickt das Technische Hilfswerk (THW) auch Spezialisten aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den Libanon. Sie sind Teil eines 47 Mann starken THW-Kontingents der „Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland“ und sollen in den Trümmern nach Überlebenden suchen. Die Lufthansa-Maschine mit den THW-Angehörigen an Bord sollte am Mittwochabend gegen 22 Uhr in Frankfurt abheben.