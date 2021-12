Landesregierung passt Corona-Verordnung an : Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern untersagt - Das sind alle Änderungen im Saarland

Landesregierung passt Corona-Verordnung an

Gestern haben Bund und Länder beim Corona-Gipfel neue Maßnahmen gegen die Omikron-Variante beschlossen. Jetzt hat der saarländische Ministerrat die Corona-Verordnung im Saarland entsprechend angepasst.

Die Änderungen werden, wie bundesweit vereinbart, am 28. Dezember in Kraft treten. Aber die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte gelten im Saarland bereits ab morgen, 23.12. 2021.

Kontaktbeschränkungen werden ausgeweitet

Minderjährige bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und Personen, die aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden können oder in den letzten drei Monaten aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden konnten, bleiben von den Beschränkungen ausgenommen.

Weitere Maßnahmen wurden angepasst

Das gilt künftig in Hochschulen

Das 2G-Optionsmodell für Präsenzveranstaltungen an Hochschulen wird ergänzt: Für Studierende, die keinen 2G-Nachweis erbringen, muss die Teilnahme am Lehrbetrieb seitens der Hochschulen in digitaler Form ermöglicht werden.