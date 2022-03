Diskussion um steigende Spritpreise : Auch „heute-show“ thematisiert viel kritisiertes Handy-Video von Tobias Hans

Foto: dpa/Fabian Sommer

Das Handy-Video des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) hat in dieser Woche für viel Aufsehen gesorgt – und viel Kritik nach sich gezogen. Jetzt wurde es am Freitagabend auch in der „heute-show“ thematisiert.

Ein von Tobias Hans am Dienstag aufgenommenes Video vor einer Esso-Tankstelle wurde diese Woche zum Hit im Netz – und sorgte für etliche Reaktionen. Über „irre“ Preise regte sich der saarländische Ministerpräsident im Video auf, forderte eine Spritpreisbremse und betonte emotional, dass diese Preise jetzt alle treffen würden, nicht nur die Geringverdiener. Der Staat bereichere sich, so der Vorwurf von Hans an die Bundesregierung.

Das Video wird in sozialen Medien gepostet, verbreitet sich dort und stößt in der Folge auf viel Kritik. Der deutsche Satiriker Jan Böhmermann bezeichnet Hans aufgrund der Art der Aufnahme als den „deutschen Selenskyj“. SPD und Grüne im Saarland stimmen in die Kritik ein, werfen Hans unter anderem „Überinszenierung“ vor. Auch im ZDF wird das Video schon am Dienstagabend in der Sendung von Markus Lanz thematisiert. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), bewertete das Video darin als „schwer weit unterm Tisch“ – auch aufgrund der Parallele zu den Videos, die der ukrainische Präsident Selenskyj aktuell jeden Tag postet.

Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kritisierte Hans diese Woche für das Video im Gespräch mit unserer Zeitung: „Das Thema hohe Sprit- und Heizkostenpreise ist natürlich wichtig und wir brauchen seriöse Lösungen und nicht populistische Luftblasen. Wie kann denn ein Repräsentant des Staates sagen, dass sich der Staat bereichert? Vor allem, weil Herr Hans weiß, dass das nicht stimmt.“

Am Freitagabend wurde das Video dann schließlich auch bei Oliver Welke in der „heute-show“ thematisiert. Als „populistisch“ bezeichnet Welke das Video in der Show, bevor er das Video des Ministerpräsidenten zeigt. „In Deutschland gibt es die Fleißigen und die Geringverdiener. Fleißige Geringverdiener gibt es nicht, denn dann wären es ja keine Geringverdiener, meint Tobias Hans. Viel Glück im Wahlkampf“, kommentiert Welke das Video danach sarkastisch.

Der saarländische Ministerpräsident selbst beließ es in dieser Woche nicht bei dem Video. Noch am Dienstag richtete er einen Brief mit der Bitte nach schnellem Handeln und einer sofortigen Spritpreisbremse an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Am gleichen Tag verabschiedete die Saar-CDU eine Resolution, in der die Partei ein Maßnahmenpaket gegen die steigenden Energiepreise vorstellte. Die saarländische Regierung brachte die Initiative gegen die steigenden Energiepreise dann auch am Freitag erfolgreich in die Bundesratssitzung ein – der Antrag soll weiter beraten werden.

Hans verteidigte sein Video Ende der Woche im Interview. Seine Aussage zu Fleißigen und Geringverdiener sei „absichtlich missverstanden“ worden. Er habe immer begrüßt, dass die Bundesregierung geringverdienende Menschen bereits entlastet habe. Eine weitere Absenkung der Steuer würde außerdem allen helfen.