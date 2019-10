Angriff auf Synagoge in Halle : Nach Anschlag sehen Juden im Saarland neue Bedrohung

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (l.), Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dessen Frau Elke Büdenbender trafen nach dem Anschlag in Halle den Rabbiner der dortigen jüdischen Gemeinde, Elischa Portnoy (r.). Foto: dpa/Henning Schacht

Halle/Saarbrücken Mit großer Sorge hat die jüdische Gemeinde im Saarland auf den rechtsextremistischen Anschlag in Halle mit zwei Toten reagiert. Dabei griff der Attentäter am Mittwoch eine Synagoge an. Tatverdächtiger ist der 27-jährige Deutsche Stephan B.

Mit dem Anschlag sei eine „neue Qualität der Bedrohung“ erreicht worden, sagte Richard Bermann, Vorsitzender der Synagogengemeinde Saar. „Es ist auch diese neue Form der Attacke gegen jüdische Einrichtungen, die uns ängstigt.“ Viele der rund 850 Mitglieder der Synagogengemeinde Saar trauten sich aufgrund zunehmender Anfeindungen bereits in der Vergangenheit „nicht mehr, mit der Kippa durch Saarbrücken zu laufen“. Der Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung, Roland Rixecker, schätzt die Bedrohungslage im Saarland anders als in Halle ein. „Aber man sollte nicht verkennen, dass es rechtsextreme Netzwerke gibt, die sich deutschlandweit vernetzen“, sagte er.

Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Saar, Richard Bermann. Foto: BeckerBredel