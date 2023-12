Künstler-Protest im Saarland Antisemitismus-Beauftragter hält Verfahren zu Absage der Breitz-Ausstellung für „unglücklich“

Es war eine Absage auf Verdacht, diese Erkenntnis drängt sich immer stärker im Fall Candice Breitz auf, deren Saarbrücker Ausstellung von der Stiftung Kulturbesitz gecancelt wurde. Die Begründung: Breitz habe sich nicht ausreichend vom Hamas-Terror und der BDS-Organisation abgegrenzt. Doch ist dies der Fall? Dieser Tage verurteilte die Künstlerin in einem SZ-Interview die Hamas als Terror-Organisation, und ihr Studio teilte am 30. November auf SZ-Nachfrage mit, Breitz sei kein Mitglied der „Boycott, Divestment and Sanctions“-Bewegung (BDS). Letztere ruft zum Boykott gegen israelische Künstler, Waren oder Wissenschaftler auf, was den Bundestag schon 2019 zu einer Anti-BDS-Resolution veranlasste. Ein Studio-Mitarbeiter von Breitz schreibt Folgendes: „Candice Breitz gehört BDS mit absoluter Sicherheit nicht an. Es gibt dazu keine Belege, Unterschriften, social media likes etc.. Sie wurde sogar in der Vergangenheit selbst von BDS angegriffen, weil sie in Tel Aviv eine Ausstellung gemacht hat.“ Breitz halte BDS für „problematisch“.