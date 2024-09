Museum für Vor- und Frühgeschichte Bitte mal den Reset-Knopf drücken

Archäologie sei für das Saarland ein touristisches Pfund, hört man – besonders oft auch von der frankophilen Kultusministerin, die dabei auch an das keltische Fürstinnengrab in Bliesbruck-Reinheim, sprich an das grenzüberschreitende kulturelle Erbe, erinnert. Nun mögen versunkene Welten bei BBC und Netflix Konjunktur haben, sobald sie als Scherben in Vitrinen landen, wird’s ein zähes Geschäft.