Regionaler Leitartikel Minister oder Grüßonkel?

Fragen Sie sich nicht auch mal gelegentlich, was unsere Ministerinnen und Minister so machen, den ganzen Tag? Klar, Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, Wirtschaftsminister Jürgen Barke rotieren für den Umbau der Saar-Industrie – vom alten Montan-und-Verbrenner-Autoland hin zu einer Zukunftsregion in der grüner Stahl, Wasserstoff und E-Mobilität die bestimmenden Faktoren sind. Und dafür reichen 24-Stunden-Tage kaum. Doch was ist mit dem übrigen Kabinett? Nun, darüber gibt der Terminplan der Landesregierung verlässlich Auskunft. Zumindest, wenn es um Termine geht, bei denen man auf Öffentlichkeit aus ist.