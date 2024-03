Illegale Müllentsorgung Müll-Probleme rund um Container im Saarland – CDU schlägt Maßnahme vor

Die SPD-Fraktion bereitet daher für die Landtagssitzung am Mittwoch einen eigenen „weitergehenden“ Antrag vor. Dabei will die SPD auch auf Aufklärungsarbeit setzen und Bürgerinnen und Bürgern erklären, welche Auswirkungen illegal entsorgter Abfall auf die Natur hat. „Und man muss auch dafür sorgen, dass vor Ort die Kapazitäten der Container groß genug sind“, so Braun. Denn am Ende sei es viel teurer, illegal entsorgten Müll wieder aufzusammeln, als für höhere Kapazitäten oder mehr Containerleerungen zu sorgen, so die SPD-Abgeordnete.