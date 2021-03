Entscheidung in Berlin : Was die Freigabe von Astrazeneca im Saarland bedeutet

Saarbrücken/Berlin Erleichterung für viele Saarländer mit Impfterminen. Das Astrazeneca-Vakzin kann wieder eingesetzt werden. Saar-Ministerin Bachmann erläuterte am Donnerstagabend die Konsequenzen.

Saar-Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) kündigte am Abend gegenüber der Saarbrücker Zeitung an, dass die Impfungen mit Astrazeneca im Saarland bereits an diesem Freitag wieder aufgenommen werden. Auch könnten nun alle bereits für die kommenden Wochen vereinbarten Termine eingehalten werden. Das Saarland hatte wie die anderen Bundesländer Impfungen mit dem Vakzin am Montag ausgesetzt, für vereinbarte Termine zunächst Dosen von Biontech/Pfizer und Moderna eingesetzt. Für kommende Woche stand aber wegen Impfstoff-Mangels die Absage vergebener Termine im Raum. Diese ist nun vom Tisch, erklärte Bachmann. Zugleich werde nun die Impfkampagne bei den Hausärzten wie geplant anlaufen. Ab 1. April könnten die Praxen im Saarland mit der Vergabe von Terminen beginnen.

Deutschland war beim Stopp von Astrazeneca einer Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts gefolgt. Vorausgegangen waren Fälle von Blutgerinnseln in Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zu Impfungen. Die Ema erklärte nun aber, es gebe keine Hinweise darauf, dass die Impfungen die Vorfälle verursacht hätten. Allerdings werde in den Hinweisen eine Warnung vor möglichen seltenen Fällen von Thrombosen in Hirnvenen hinzugefügt. Dies werde auch in einen neuen Aufklärungsbogen bei den Impfungen eingehen, sagte Bachmann der SZ.