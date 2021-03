Mobilität sinkt sogar : Saarländer sind nicht häufiger unterwegs – trotz Lockerung

Saarbrücken/Wiesbaden Mehr Freiheiten, mehr Bewegung? Die Lockerungen der Corona-Regeln könnte die Menschen mehr vor die Tür locken. Daten belegen etwas anderes.

Trotz der Corona-Lockerungen geht die Mobilität der Menschen in Deutschland allgemein und auch im Saarland eher zurück. Wie das Statistische Bundesamt berichtete, haben sich die Menschen in der ersten Märzhälfte um 13 Prozent weniger außer Haus umherbewegt als ein Jahr zuvor. Damit hat sich der Aufwärtstrend der zweiten Februarhälfte nicht fortgesetzt, wie das Amt auf Basis anonymisierter und aggregierter Mobilfunkdaten berichtete. Nach den Bund-Länder-Beschlüssen vom 3. März hätten sich die Menschen nur in Kreisen mit Inzidenzwerten unter 50 mehr und weiter fortbewegt, bei Inzidenz zwischen 50 und 100 sei die Mobilität fast gleich gewesen, bei einer Inzidenz über 100 gesunken.