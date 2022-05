Große Studie zur Mobilität geplant : Wie und für welche Zwecke die Menschen im Saarland täglich unterwegs sind

Foto: dpa/Jens Kalaene

Saarbrücken In einer groß angelegten Studie will die Saar-Landesregierung herausfinden, wer welches Verkehrsmittel nutzt. 5000 Haushalte werden befragt. Außerdem: Welchen Fokus Verkehrsministerin Petra Berg (SPD) beim Radverkehr setzen will.

Mit dem Auto, dem Bus, der Bahn oder doch mit Fahrrad? Die Landesregierung im Saarland plant eine große Mobilitätsstudie. Das kündigte am Dienstag Saar-Verkehrsministerin Petra Berg (SPD) an. Da im Saarland derzeit umfassende und belastbare Daten zum Mobilitätsverhalten der Saarländerinnen und Saarländer fehlten, diese für die weitere Verkehrsplanung und die Gestaltung der Mobilitätswende aber von großer Relevanz seien, werde sich das Saarland 2023 erstmals mit einer regionalen Vertiefungsstichprobe an der Studie Mobilität in Deutschland (MiD) beteiligen.

Die MiD des Bundesverkehrsministerium sammelt in mehrjährigen Abständen Daten zur Alltagsmobilität der Bürgerinnen und Bürger und ist nach dem Mikrozensus die größte Haushaltsbefragung in Deutschland. Dabei wird beispielsweise untersucht, wie oft, wie weit, wie lange und für welche Zwecke die Menschen in Deutschland täglich unterwegs sind, wie es um den Zugang zu Auto, Fahrrad, Bus, Bahn und Fußverkehr bestellt ist und inwieweit sich bestimmte Bevölkerungsgruppen in ihrer Alltagsmobilität unterscheiden.

Normalerweise werden hierfür im Saarland rund 1800 Haushalte befragt. Der Ministerrat hat am Dienstag beschlossen, die Anzahl nun auf bis zu 5000 Haushalte aufzustocken. Das sei wichtig, „um die regionale Aussagekraft der Erhebung zu steigern“, etwa in den Landkreisen und der Landeshauptstadt, erklärte Berg. Die „immense Datenlage“ ermögliche, „zukünftig Verkehre im Saarland besser planen zu können“. Ein weiterer Vorteil sei, dass die Daten den Kommunen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden und deren Arbeit in der Verkehrsplanung künftig erleichtere.

Nach Angaben der Ministerin kostet die Studie rund 405 000 Euro. Sie soll das komplette nächste Jahr laufen. Die ausgewählten Haushalte würden per Post angeschrieben. Ergebnisse erwartet die Landesregierung im Dezember 2024.

Zunächst unabhängig von der Studie stehe für Berg auch die verstärkte Nutzung des Fahrrades im Fokus. Dafür brauche es aber auch die Rahmenbedingungen. Hier will die Landesregierung „weiter Gas geben“. Berg: Wir wollen im Saarland den Anteil des Radverkehrs an der gesamten Verkehrsleistung von zwei Prozent in 2017 auf mindestens zehn Prozent in 2030 verfünffachen. Das erfordert weitere Investitionen in die Radverkehrsinfrastruktur, nicht nur im Landes- und Bundesstraßennetz, sondern auch und vor allem in den Kommunen. Denn der Großteil der Alltagsmobilität findet vor Ort in den Städten und Gemeinden statt.“

Förderung für die Kommunen im Saarland

Damit die finanzschwachen Kommunen das aber überhaupt leisten können, stünden Förderungen zur Verfügung. Über die Förderrichtlinie NMOB-Rad (NMOB = nachhaltige Mobilität), würden unter anderem kommunale Radverkehrskonzepte, Fahrradabstellanlagen an Bildungs- und Freizeiteinrichtungen sowie Lastenfahrräder gefördert. Antragsberechtigt seien „Kommunen, Kitas, Schulen, Hochschulen, Vereine, Unternehmen und Privatpersonen“, sagte die Ministerin. Jährlich stünden hierfür rund eine Million Euro aus Landesmitteln zur Verfügung. „Die Förderrichtlinie stößt auf eine große Resonanz.“ Zwischenzeitlich seien über 500 Anträge mit einem Fördervolumen von 2,5 Millionen Euro eingegangen, von denen bereits 1,6 Millionen Euro bewilligt seien. Gefördert worden seien bisher unter anderem 363 Lastenfahrräder, 10 Fahrradabstellanlagen, 19 kommunale Radverkehrskonzepte und 7 öffentliche Fahrradreparatur- und -servicestationen.

Wie geht es weiter mit dem Radverkehrsplan?

Die zweite Förderrichtlinie, die Förderrichtlinie NMOB Stadt-Land, diene dazu, den saarländischen Gemeinden, Städten und Landkreisen das Sonderprogramm „Stadt und Land“ des Bundes zugänglich zu machen. Über dieses stelle das Bundesverkehrsministerium seit 2020 und noch bis Ende 2023 Finanzhilfen für die Verbesserung der kommunalen Radverkehrsinfrastruktur zur Verfügung. Förderfähig seien unter anderem der Bau von Radwegen, die Anlage von Schutzstreifen und die Errichtung von Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Raum. Dem Saarland stünden bis Ende 2023 rund 7,7 Millionen Euro zur Verfügung. Eingegangen seien bisher 16 Förderanträge mit einem Fördervolumen von rund 5,7 Millionen Euro.