Mobilitätswende im Saarland : Saar-Landtag verabschiedet Verkehrsentwicklungsplan

Saarbrücken Mit Stimmenmehrheit der Regierungsfraktionen aus CDU und SPD hat der Landtag am Mittwoch das Maßnahmenpaket für Investitionen im ÖPNV auf den Weg gebracht.

Er soll die Trendwende für eine zukunftsfähige Mobilität im Saarland sein: der Verkehrsentwicklungsplan (VEP). Für die Saarländer soll es künftig leichter und attraktiver werden, Bus und Bahn zu nutzen und das Auto stehenzulassen. Die Weiterentwicklung des Öffentlichen Personennahverkehrs sieht unter anderem eine Tarifreform, den Ausbau eines S-Bahn-Netzes, die Reaktivierung von Bahnstrecken und den barrierefreien Um- und Ausbau von Haltepunkten vor. Das Ziel: 20 000 Fahrgäste zusätzlich am Tag. 10 000 Tonnen CO 2 insgesamt sollen eingespart werden. Auch die grenzüberschreitende Anbindung der Großregion soll ausgebaut werden. Der Saarländische Ministerrat hatte den Plan Ende Februar verabschiedet. Der 360 Seiten umfassende VEP ÖPNV beinhaltet Projekte und Maßnahmen für rund 355 Millionen Euro. Die Regierungsfraktionen aus CDU und SPD loben den Plan. Er soll „sehr zeitnah“ umgesetzt werden, heißt es im Beschlusspapier. Die Oppositionsfraktionen aus Linke und AfD im Saarländischen Landtag sind zurückhaltender. Am Mittwochmorgen diskutierten die Abgeordneten das Maßnahmenpaket, das mit Stimmenmehrheit der Koalitionsfraktionen verabschiedet wurde.

Der VEP sei ein Bekenntnis zu drei großen Zielen: mehr Klimaschutz, mehr Lebensqualität und mehr Zusammenhalt, auch in der Großregion, sagte Saar-Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD). Die Zukunft der Mobilität beginne jetzt, mit dem neuen Tarifsystem zum 1. Juli, die das Land mindestens 30 Millionen Euro bis zum Jahr 2030 kosten wird. Rund 100 Millionen jährlich fließen laut Rehlinger vom Bund ins Saarland für die Reaktivierung alter Bahnstrecken. „Deswegen werden wir jetzt für alle Strecken, die wir für realistisch halten, in die Machbarkeitsstudien einsteigen.“ Etwa die Rosseltalbahn, die Primstalbahn und Bisttalbahn.

Das Saarland habe nach wie vor die geringsten Nutzerzahlen im ÖPNV, sagte Jochen Flackus, parlamentarischer Geschäftsführer der Linksfraktion. Es ist unstrittig, dass das Saarland einen Plan brauche. Er müsse innovativ, mutig und vor allem digital sein. Das S-Bahn-Konzept und die Reaktivierung alter Bahnstrecken begrüßen die Linken zwar, „insgesamt ist er aber zu wenig innovativ und ausfinanziert“. Das teure Wabensystem sei nicht verschwunden. Es sitze „im Hintergrund“. Die weiter schlechte Anbindung gerade im ländlichen Raum sorge dafür, dass das Saarland bei der Nutzung von Bus und Bahn im Ländervergleich ganz hinten liege. Mutig wäre es, zumindest am Wochenende einen ticketfreien ÖPNV anzubieten. Außerdem die Einführung eines 365-Euro-Tickets für junge Menschen wie in Rheinland-Pfalz und kostenloser Schülerverkehr wie etwa in Berlin. „Der Plan kostet natürlich Geld, auch die Kommunen und Kreise.“ Die seien aber trotz Saarland-Pakt finanzschwach. Der Bund müsse seinen Beitrag leistet, damit die Ausfinanzierung des Plans gelinge. Die Bürger müssten an der Ausarbeitung der einzelnen Punkte beteiligt werden. Außerdem müsse der Plan fortwährend evaluiert werden. Die Linken haben sich bei der Abstimmung über den VEP enthalten. Mit einem eigenen Antrag ist die Opposition gescheitert.