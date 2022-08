Mitgliederzahlen der Parteien im Überblick : Grüne-Mitgliederzahlen schießen in die Höhe – nur nicht im Saarland

Saarbrücken Bundesweit erreichten die Grünen 2021 abermals einen Rekord bei ihren Mitgliederzahlen. Die Saar-Grünen verloren – als einziger Landesverband. Wie es bei den anderen Parteien im Saarland aussieht.

Während die Mitgliederzahlen im Wahljahr 2021 in allen anderen Grünen-Landesverbänden in die Höhe schossen und sich bundesweit ein Plus von 17,2 Prozent ergibt, sind die Saar-Grünen von diesem Trend vollständig abgekoppelt. Sie verloren im vergangenen Jahr 3,1 Prozent ihrer Mitglieder. Das zeigen die von dem Berliner Parteienforscher Professor Oskar Niedermayer in der „Zeitschrift für Parlamentsfragen“ veröffentlichten Mitgliederdaten der Parteien. Zum Jahresende hatten die Grünen im Saarland demnach 1843 Mitglieder.

Die Mitgliederzahlen der Parteien im Saarland

Was die Zahlen trotz Verlusten der beiden großen Parteien zeigen: Nirgendwo sonst in Deutschland sind CDU und SPD gesellschaftlich so stark verankert wie hierzulande. Der CDU gehören 1,82 Prozent der beitrittsberechtigten Saarländer an, der SPD 1,75 Prozent. Damit ist diese sogenannte Rekrutierungsfähigkeit im Saarland fast drei Mal so hoch wie in Westdeutschland.