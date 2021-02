Mit Unterstützung der Bundeswehr : Mitarbeiter in Saar-Heimen sollen täglich getestet werden

Damit in den Heimen öfter getestet werden kann, hat das Gesundheitsministerium die Bundeswehr um zusätzliches Personal gebeten. Die Beschäftigten sollen nun sogar täglich untersucht werden.

Für Schnelltests in den Heimen hatten zuvor bereits die Landkreise die Bundeswehr um Unterstützung gebeten. Die ersten der 68 Soldaten aus Idar-Oberstein, Büchel, Daun und Kastellaun, die den Kreisen zugesagt worden waren, wurden am Montag in der Rettungsdienstschule des Roten Kreuzes in St. Ingbert im Umgang mit den Schnelltests geschult und sind seit Dienstag in den Heimen im Einsatz.