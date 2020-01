Saarbrücken Etwa 500 Landwirte fahren zum Teil mit Traktoren zum Landtag. Autofahrern drohen Staus.

Etwa 500 Landwirte protestieren am Freitag vor dem saarländischen Landtag gegen die derzeitige Agrarpolitik. Rund 350 Traktoren werden sich ab 11 Uhr an zwei Demonstrationszügen zum Landtag beteiligen. Dort wollen die Teilnehmer bei einer Kundgebung ab 12 Uhr auch mit Vertretern der Fraktionen ins Gespräch kommen, wie Mit-Organisator Valentin Puhl von der Basisbewegung „Land schafft Verbindung (LSV)“ der SZ sagte. Anlass der Demo ist der Beginn der Agrarmesse „Grüne Woche“ am Freitag in Berlin. Die LSV-Bewegung plant dazu laut Puhl Kundgebungen in allen Bundesländern.