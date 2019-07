Neue Fragen im Missbrauchs-Skandal : Missbrauchsskandal: Koalitionsstreit über Aussage Kollings

Das Gebäude der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Homburg. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Der Missbrauchs-Skandal an der Homburger Uniklinik sorgt für Zwist in der großen Koalition im Land: Die SPD-Landtagsfraktion will klären, ob das Gesundheitsministerium schon jahrelang über die Vorwürfe informiert war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red