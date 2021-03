Schulöffnungen im Saarland : Doch kein Wechselunterricht für alle Saar-Schüler ab Montag

Foto: dpa/Soeren Stache

Saar-Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) muss nach der Ministerratssitzung offenbar zurückrudern.

Es kommt wohl doch anders als Saar-Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) zuvor verkündet hatte. Nach SZ-Informationen dürfen nicht alle Schüler der weiterführenden Schulen ab kommenden Montag, 8. März, wieder in die Schule zurückkehren. Obwohl Streichert-Clivot in den vergangenen Wochen immer wieder betont hatte, dass sie die Bildungseinrichtungen für alle Klassen außerhalb der gymnasialen Oberstufe öffnen wird, bleibe die Mittelstufe eine Woche länger zu Hause.

Demnach soll der Wechsel zwischen verpflichtendem Präsenzunterricht an der Schule und Lernen von zu Hause nur für die Klassen 5 und 6 starten sowie für die Hauptphase I am Gymnasium, also für die Schüler, die 2022 ihr Abitur abgelegen. Für die restlichen Schüler soll der Wechselunterricht dann eine Woche später, am 15. März, beginnen.

„Einige Aussagen der vergangenen Woche waren verfrüht“, kritisiert Frank Wagner, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Saar-Landtag. „Es ist wichtig, dass wir uns an Rheinland-Pfalz orientieren und an der stufenweisen Rückkehr zum Wechselunterricht und dem Zeitplan festhalten.“ Die Kommunikation bei Lehrkräften, Eltern und Schülern müsse vom Bildungsministerium „geradegerückt werden“ und der „Schülertransport vorbereitet sowie die Teststrategie verfeinert werden“. Der Einstieg der Klassen 5 und 6 sei eine Lockerungsstufe, der am 15. März eine weitere folgt. „Uns war es zudem wichtig, dass der Abiturjahrgang 2022 am Montag in den Präsenzunterricht startet.“

Vor der Sitzung der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angelas Merkel (CDU) krachte es zwischen der Saar-Koalition aus CDU und SPD. Streichert-Clivot irritierte mit ihrer Aussage, wonach der Ministerrat eine Öffnung für alle Klassen beschlossen hätte. Das verwunderte die CDU, da es einen solchen Beschluss nicht gegeben hatte. Die Ministerin ruderte kurz darauf zurück und sprach von einer „Verständigung“ innerhalb der Regierung. Laut Staatskanzlei darauf, die Schulöffnung ab 8. März lediglich „in Aussicht stellen“ zu wollen.

Am vergangenen Dienstag blieb Streichert-Clivot bei ihrer Position. Im Bildungsausschuss des Landtages sagte sie: Alle Schüler kehren ab Montag in die Schulen zurück. Tausende Schüler und Eltern sowie die Schulen erhielten bereits zwei Wochen zuvor einen Brief aus dem Bildungsministerium, mit Plänen, wie der Schulstart ablaufen werde. Die Ministerin begründete das Vorpreschen mit dringend notwendigen „Vorbereitungen, Planungen und Koordination“. Die SPD-Fraktion im Saar-Landtag stellte sich hinter die Ministerin. „Konkrete Voraussetzungen, die dem vorgeschlagenen Weg der Ministerin entgegenstehen, wurden am Dienstag keine vorgetragen“, sagte der bildungspolitische Sprecher der Fraktion, Jürgen Renner, nach der Ausschusssitzung.

Die CDU-Fraktion sah das anders. Zwar sei man sich einig, dass die Schulen geöffnet werden müssen. Nur auf das Wie konnte man sich nicht einigen. Zumal das letzte Wort mit Blick auf die Bund-Länder-Beratungen und die anschließende Ministerratssitzung noch nicht gesprochen war. CDU-Bildungspolitiker Frank Wagner forderte den Einstieg in den Wechselunterricht zuerst für die Klassen 5 und 6 - wie es auch im Nachbarland Rheinland-Pfalz geplant ist. Die SPD konterte, dass auch Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) immer wieder dafür plädiert habe, zuerst bei den Schulen zu lockern. „Unnötige Auseinandersetzungen und parteipolitische Scharmützel werden dem besonderen Stellenwert von Bildung vor Ort für die Entwicklung der Kinder nicht gerecht. Sie sorgen nur für Unverständnis bei den Betroffenen und schaden der Landespolitik in ihrer Gesamtheit“, kritisierte Jürgen Renner.

Für wie viel Unverständnis sorgt das Hin und Her innerhalb der Regierungskoalition bei den Lehrern, Schüler und Eltern?

Die Vorsitzende des Saarländischen Lehrerinnen- und Lehrerverband (SLLV), Lisa Brausch, wird deutlich: Alle an Schulen Beteiligte seien verärgert über die große Koalition. „Das war eine ganz schlechte Kommunikation. Sehr schädlich.“ Drei Tage vor dem geplanten Schulbeginn die Räder zurückzudrehen, sei schwierig. Das alles komme sehr kurzfristig für die Schüler, Eltern und Lehrer, die sich auf einen Präsenzunterricht ab kommenden Montag bereits vorbereitet hätten. Obgleich Brausch die stufenweise Öffnung für den richtigen, den verantwortungsvolleren Weg hält. Die Infektionszahlen seien hoch, die Gefahren der Mutationen ebenfalls. Es gebe noch kein größeres Impfangebot für Lehrkräfte, nicht in allen Schulen gebe es ausrecihend Luftfilter, das Testangebot müsse deutlich erweitert werden.

Frustration und Ärger bei den Lehrkräften – das Ergebnis des politischen Hickhacks, sagt Marcus Hahn, Vorsitzender des Saarländischen Philologenverbands. Die Lehrer und Schulleitungen hätten vom Bildungsministerium den Auftrag gehabt, nicht nur die Unterrichts- und Hygieneorganisation, sondern vor allem auch den Unterricht im Wechselmodell vorzubereiten. „Das haben die Lehrkräfte und die Schulleitungen an Gymnasien in den letzten Tagen unter extrem hohem Aufwand getan.“ Weil nun aber die politische Grundlage dafür fehle, „verlieren Lehrerinnen und Lehrer das Vertrauen in die Bildungspolitik. Es ist der Eindruck entstanden, dass man sich auf keine Anordnung wirklich verlassen kann“. Offenbar fehle es an einem klaren Konzept.

„Wir brauchen besonnenes, planvolles und gut abgestimmtes Handeln in der Bildungspolitik. Davon sind wir im Moment meilenweit entfernt“, so Marcus Hahn weiter.