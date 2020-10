Steigende Corona-Infektionszahlen : Ministerpräsident Hans hält neuen Lockdown im Saarland für möglich

Saarbrücken Im Frühjahr wurde das öffentliche Leben im Saarland fast komplett heruntergefahren. Droht ein solcher Schritt nun wieder?

Nachdem das Gesundheitsministerium am Mittwochabend mit 219 neuen Infektionen innerhalb eines Tages einen neuen Höchststand seit Beginn der Pandemie vermeldet hatte, twitterte Hans: „Wenn es so weiter geht, dann dauert es nicht mehr lange und diese Welle kommt auch bei den Alten und Kranken an und unser Gesundheitssystem steht unter Stress. Dann landen wir wieder im Lockdown.“