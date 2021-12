Drohen Einschränkungen für Nicht-Geboosterte? : Ministerpräsident Hans: „Wir müssen falls erforderlich den Notschutzschalter drücken“

Ministerpräsident Tobias Hans betont den Ernst der Lage in der vierten Welle. Er spricht von einem „Notschutzschalter“ und erneuten Einschränkungen für Nicht-Geboosterte. Und auch die Schließung von Betrieben schließt er nicht aus.

Was sich Saar-Virologe Rissland mit Blick auf Weihnachten wünscht – und worum er Impfskeptiker bittet

SZ-Kolumne Corona-Visite : Was sich Saar-Virologe Rissland mit Blick auf Weihnachten wünscht – und worum er Impfskeptiker bittet

Im Moment versuche man auch im Saarland, so rasch wie möglich mit der dritten Impfung zu boostern. „Damit liegen wir bundesweit an der Spitze. Die große Hoffnung ist, dass wir damit rauskommen aus der vierten Welle, die eine Delta-Welle ist, bevor Omikron zuschlägt“, sagte Hans der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.