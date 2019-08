Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Dienstag in Saarbrücken. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Im Koalitionsstreit um mehr Lehrerstellen hat Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) ein Machtwort gesprochen. Er habe Finanzminister Peter Strobel (CDU) gebeten, eine Lösung zu erarbeiten, sagte Hans am Dienstag in Saarbrücken.

Hans betonte, dass man dem Ministerium im Juni bereits 100 Stellen zusätzlich zur Verfügung gestellt habe. Die Commerçon nicht ausreichten, so dass er Lehrkräfte aus der Hausaufgabenbetreuung an Frewilligen Ganztagsschulen abzog. Um sie im Unterricht an den Vormittagen einsetzen zu können. Der Ministerpräsident will das nun rückgängig machen. Ihm geht es auch um die „Wahlfreiheit und Gleichwertigkeit“ zwischen der FGTS und der Gebundenen Ganztagsschule, als deren Verfechter die Sozialdemokraten gelten.