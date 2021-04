Erster Tag des Saarland-Modells : Hans stemmt sich gegen Pläne für schnellen Lockdown

Saarbrücken Das Saarland-Modell mit der Öffnung von Außengastronomie und Fitnesstudios ist wie geplant gestartet. Die Kritik daran ebbt nicht ab.

(kir/mzt/dpa) Die bundesweite Aufmerksamkeit ist groß. Das Saarland hat am Dienstag als erstes Bundesland ein flächendeckendes Modellprojekt mit der Öffnung von Außengastronomie, Fitnessstudios, Kinos und Theatern gestartet – obwohl das Infektionsgeschehen nicht abgeklungen ist. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) verteidigte das Vorgehen der Landesregierung gegen Widerstände. Die Lockerungen seien konform mit den geltenden Beschlüssen von Bund und Ländern. Auch wenn in diesen eigentlich nur von „ausgewählten Regionen“ die Rede ist und nicht gleich von ganzen Bundesländern.

Hans fuhr damit indirekt dem CDU-Parteichef Armin Laschet in die Parade, der an Ostern einen bundesweiten „Brücken-Lockdown“ gefordert hatte. Ziel des schnellen Herunterfahrens von zwei bis drei Wochen ist, die hohen Corona-Zahlen zu drücken und dann erst mehr zu öffnen. Laschet drängte darauf, die für den 12. April geplante Ministerpräsidenten-Konferenz vorzuziehen, um den schnellen Lockdown zu beschließen. Genau dieses lehnte Hans ab. Er plädierte dafür, an dem Termin festzuhalten. Andernfalls läuft wohl die Landesregierung Gefahr, dass das Saarland-Öffnungs-Modell durch einen Lockdown Beschluss nach wenigen Tagen wieder kassiert wird.