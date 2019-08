Fehler auch bei Flüchtlingspolitik : Tobias Hans beklagt „Sinnentleerung“ seiner CDU unter Merkel

Saarbrücken/Berlin Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans kritisiert den Kurs der Bundeskanzlerin. Es seien viele Fehler gemacht worden. Annegret Kramp-Karrenbauer soll es nun wieder richten.

Die CDU hat nach Ansicht des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) unter dem Vorsitz von Angela Merkel „eine Sinnentleerung erlebt“. „Die Seele der Partei oder kontroverse Debatten haben am Ende kaum noch eine Rolle gespielt“, sagte er dem Magazin „Cicero“ (Septemberausgabe) zur Spätphase von Merkels Amtszeit als CDU-Vorsitzende. Entsprechend fühlten sich viele Mitglieder vernachlässigt, sagte Hans. Am Sonntag werden in Sachsen und in Brandenburg neue Landesparlamente gewählt.