Zu wenige Bahnkunden : Ministerium strich Züge von Saarbrücken nach St. Wendel

Saarbrücken Ab Dezember fahren an Samstagen weniger Regionalbahnen zwischen Saarbrücken und St. Wendel. Nun äußert sich das Verkehrsministerium zu den Hintergründen.

Offenbar steht die Ausdünnung des Angebots am Wochenende bereits seit vier Jahren fest. Das hat das Haus von Anke Rehlinger (SPD) am Mittwoch erklärt. Für die Verkehrsministerin kommt der Fahrplanwechsel dennoch zur Unzeit. Sie will derzeit den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Saarland attraktiver machen. Wie passt dazu der Wegfall von Zügen? In einer ersten Stellungnahme hatte ihre Behörde von „geringer Nachfrage“ gesprochen. Das untermauert man nun mit Zahlen: Die Auslastung der an Samstagen wegfallenden Regionalbahnen zwischen Saarbrücken und St. Wendel war laut Ministerium im Schnitt nur halb so hoch wie wochentags. Durchschnittlich belief sie sich auf 15 Prozent – in absoluten Zahlen: 31 Fahrgäste. Daher strich das Ministerium die Fahrten am Wochenende bei der Neuausschreibung.