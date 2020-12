Start der Impfungen : Saar-Ministerium sucht Personal für mobile Impfteams

Mobile Impfteams gibt es auch in anderen Bundesländern, in Bayern werden beispielsweise diese Busse eingesetzt. Foto: dpa/Daniel Karmann

Ärzte, Pflegekräfte und Studenten können sich melden.

Für mobile Impfteams sucht das Gesundheitsministerium noch Personal. Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) richtete dazu einen Anruf an alle, die in der Pflege und im ärztlichen Dienst ausgebildet wurden und in diesem Bereich tätig sind, inzwischen in anderen Berufen arbeiten oder im Ruhestand sind. Neben Ärzten, Pflegekräften und Rettungsdienstpersonal werden auch Studenten gesucht.