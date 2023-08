Innenminister Jost stellt Polizeireform vor „Ich will mich mit einem solchen System nicht abfinden“

Der Themenkatalog beim Sommergespräch in der Staatskanzlei war zu ernst, als dass Reinhold Jost, Minister für Inneres, Bauen und Sport, es hätte dazu nutzen können, seine komödiantischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, die ihn erst unlängst zum neuen Saarlouiser Tontonpreisträger machten. Polizeireform, Migrationspolitik, kommunaler Finanzausgleich und Landesbauordnung plus Landesentwicklungsplan – in Sachen Süffisanz, Bonmots und Schlitzohrigkeit gaben diese Gesprächsthemen am Dienstag wenig Anlass dazu, Josts tontonsches Talent herauszukitzeln.