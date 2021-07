Verbraucherschutzminister Reinhold Jost für Elementarschadenverischerung : Saarland wirbt nach Flut für Pflichtversicherung

Saarbrücken Minister Reinhold Jost (SPD) empfiehlt den Saarländern, jetzt eine Versicherung gegen Elementarschäden abzuschließen – und fordert, dass sie verpflichtend wird.

Nach der verheerenden Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen vergangene Woche appelliert Saar-Verbraucherschutzminister Reinhold Jost (SPD) an die Saarländerinnen und Saarländer, eine Elementarschadenversicherung abzuschließen. „Es kann jeden treffen. Wir hatten im Saarland vergangene Woche unglaubliches Glück“, betonte Jost am Donnerstag. Die Frage, ob solche Katastrophen mit so vielen Schäden auch das Saarland ereignen, stelle sich nicht. „Die Fragen sind wann, wo und mit welcher Wucht sie uns treffen.“ Der Minister will das Bewusstsein schärfen.