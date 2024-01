Sozialer Wohnungsbau im Saarland Jost hält an SPD-Wahlversprechen fest – „5000 Wohnungen sind noch immer möglich“

Nach großer Kritik am nur schleppend vorangehenden sozialen Wohnungsbau und viel zu wenigen Sozialwohnung im Saarland hat Bauminister Reinhold Jost (SPD) am Dienstag die Pläne und Ziele der saarländischen Landesregierung verteidigt und in groben Zügen erste Ideen für ein saarländisches Wohnraumförderungsgesetz vorgestellt.