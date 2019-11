Klagesumme über zehn Millionen Euro : Millionenklagen in der LSVS-Finanzaffäre

Saarbrücken Der Landessportverband (LSVS) verklagt in der Finanzaffäre seinen Ex-Hauptgeschäftsführer Paul H. und einen früheren Wirtschaftsprüfer. Es geht um mehr als zehn Millionen Euro.

Man habe am 31. Oktober beim Arbeitsgericht eine Klage gegen H. und die Prüfgesellschaft eingereicht, teilten LSVS-Präsident Adrian Zöhler und Rechtsanwalt Michael Blank am Sonntag mit. Den beiden Beklagten werde „gesamtschuldnerisch“ vorgeworfen, die Jahresabschlüsse im Zeitraum zwischen 2009 und 2016 manipuliert zu haben, heißt es in einer Presseerklärung. Der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird außerdem vorgeworfen, in den Jahresabschlüssen des LSVS falsche Testate erteilt zu haben.