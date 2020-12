Haushaltsdebatte : Knapp 193 Millionen für die Umwelt im Saarland

Saarbrücken Mehr als 15 Millionen Euro für den saarländischen Wald und mehr als 16 Millionen Euro für den Gewässerschutz: Nur einige der Posten, die der Haushalt des staatlichen Umwelt- und Verbraucherschutzes für die Natur vorsieht.

Jost plädierte für eine „starke Landwirtschaft“, was auch einer Kulturlandschaftspflege zugute komme. Zudem versicherte er mit Blick auf die umstrittenen Probebohrungen einer Sprudel-Firma in Kirkel, dass sich „niemand in diesem Land sorgen muss, dass eine gewerbliche Nutzung des Grundwassers der öffentlichen Wasserversorgung das Wasser abgräbt“.