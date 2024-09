„Klares Zeichen für mehr Sicherheit“ Im Saarland sollen ab Oktober Messer-Verbotszonen möglich sein – Ministerium arbeitet an Verordnung

Die Rechtsgrundlage für die Ausweisung von Waffen-Verbotszonen im Saarland soll im Oktober in Kraft treten. Das kündigte Innenminister Reinhold Jost (SPD) am Mittwoch an. Die Behörden können dann in bestimmten Gebieten das Tragen von Waffen und Messern verbieten – Ordnungsdienste und Polizei sind befugt, im Rahmen der Gefahrenabwehr gezielte Kontrollen durchzuführen.