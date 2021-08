Regionaler Leitartikel : Wer hat Angst vor dem Japankäfer?

Saarbrücken Immer wieder sorgen aus fernen Ländern eingewanderte Tier- und Pflanzenarten für Sorgen bei Bauern oder Gartenbesitzern, bei Jägern, Anglern oder Wanderern. Aber sind diese Sorgen berechtigt?

Im Saarland schrillen die Alarmglocken: Der gefräßige Japankäfer ist nur noch schlappe 250 Kilometer Luftlinie von uns entfernt, lauert bereits vor Basel. Und soll irgendwann per Auto, Bahn oder Flixbus als blinder Passagier auch das Saarland erreichen, um hier eine neue gewaltige Population aufzubauen.

Irgendwie erinnert die Debatte um den Japankäfer an einige längst vergessene, hitzige Dispute etwa um den Buchsbaumzünsler, der schicke, bekieste Vorgärten mit den sattgrünen Hecken zeitweise in unbelaubte Ödnisse verwandelte. Oder die eklige Schwarzmeergrundel, ein wahrlich gräulich aussehender Fisch, der in der Saar die Angler nervte. Von den Massen an Kormoranen, auch nicht heimisch, die den Anglern die fettesten Fische wegschnappten, ganz zu schweigen.

Schon viel länger liegt die Debatte um die Waschbären zurück, die vor fast 100 Jahren aus einer Zucht ausbüxten und sich seitdem in Deutschland fröhlich vermehrten.

Die Tigermücken, die gefährliche Krankheiten aus Afrika verbreiten sollen, stehen angeblich auch schon ante portas.

Doch all diese Zuwanderungen lassen sich in einer globalisierten Welt, in der das Reisen und der Verkehr über alle Kontinente hinweg rasant zugenommen haben, nicht verhindern. Zudem sorgt der Klimawandel dafür, dass subtropische und tropische Arten weiter in den Norden wandern, wo es heißer und feuchter wird.

Während in der Arktis die Eisbären aussterben und in der nahen Tundra die bereits ausgestorbenen Säbelzahntiger und Mammuts wieder aus dem schmelzenden Permafrost auftauchen, hofft der saarländische Umweltminister Reinhold Jost (SPD) noch auf die Rückkehr des vor 150 Jahren an der Saar ausgerotteten Wolfes.