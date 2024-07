Nach der EM Die Grenzkontrollen sollten fortgesetzt werden – auch im Saarland

In den ersten 20 Tagen hat die Bundespolizei bundesweit 603 offene Haftbefehle vollstreckt. Mehr als einen pro Stunde! In Rheinland-Pfalz und im Saarland waren es 39, also im Schnitt zwei am Tag. Die Beamten hinderten in unserer Region außerdem 314 Menschen an der unerlaubten Einreise und ermittelten zwölf Personen mit Bezügen zur politisch motivierten Kriminalität.