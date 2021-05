Qualität in den Saar-Krankenhäusern : Mehr OP-Erfahrung führt zu geringeren Sterberaten

Qualität in den Saar-Krankenhäusern

Operationsbesteck liegt in einer Klinik auf einem Tisch. Foto: dpa/Marijan Murat

Saarbrücken Mehr OP-Erfahrung der Klinik – desto geringer ist die Sterberate. Diesen Zusammenhang hat die Barmer mit aktuellen Zahlen für das Saarland nachgewiesen.

Das Ergebnis: Sei die Zahl der Darmkrebs-Operationen doppelt so hoch wie in einer anderen Klinik, gehe die Zahl der Todesfälle nach der OP von 4,4 auf 3,6 Prozent zurück, die Zahl der Komplikationen von 16,6 auf 14,6 Prozent. Im Saarland könnten so jedes Jahr drei Todesfälle und sieben Komplikationen von Darmkrebs-Patienten vermieden werden.