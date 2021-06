Viele Ideen wurden entwickelt : Saar-Landtag will die Jugend mehr mitreden lassen

Saar-Landtag will die Jugend mehr mitreden lassen

Saarbrücken Kinder und Jugendliche sollen bei Fragen die sie betreffen im saarländischen Landtag angehört werden. Die erste Anhörung war im Mai und brachte bereits viele Ideen.

„Diesen Begriff gab es im Saarland bis dato noch nicht“, sagt Magnus Jung (SPD), Vorsitzender des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familien. Dieser hatte mit dem Landesjugendring zur Anhörung eingeladen, an der sich etwa 40 Vertreter verschiedener Netzwerke, Gewerkschaften und Jugendverbände sowie Landesinstitute beteiligten. Viele Jugendliche waren über Facebook oder YouTube live dabei.

Die Themen: Digitalisierung, außerschulische Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Verkehr und Mobilität, Klima, Beteiligung und, „was eigenständige Kinder- und Jugendpolitik ist“, erläutert Jung. Bei der Anhörung wurden viele Ideen erarbeitet, die allerdings noch in der Schwebe sind. Was umgesetzt wird, ist bisher offen.

Konkret diskutierten Abgeordnete und Jugendverbände darüber, wie Kinder- und Jugendliche stärker in die Politik eingebunden werden können, sei es durch verpflichtende Jugendbeiräte in den Gemeinden oder bei der Verabschiedung von Gesetzen.

Bislang ist es im Saarland so, dass Gemeinden Jugendbeiräte gründen können. Die gibt es unter anderem schon in Püttlingen und Neunkirchen. Eine Änderung des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes könnte dies bindend machen. Denkbar seien aber auch „direkte Projekt-orientierte Foren“, erzählt Hannah Meuler, Vorsitzende des Landesjugendrings, beispielsweise zur Gestaltung des Schulwegs und -hofs oder bei Kulturprogrammen.

Ein strittiges Thema bleibt das Wahlalter ab 16 . „Das muss kommen“, sagt Meuler. Aktuell sind 16-Jährige in elf Bundesländern bereits auf kommunaler Ebene stimmberechtigt, in Brandenburg, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein auch auf Landesebene.

Im Saarland ist dies nicht der Fall. Bei der Anhörung sprachen sich die SPD und die Linke dafür aus, dass Wahlalter auf 16 zu ändern. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Josef Dörr, dessen Fraktion nicht an der Anhörung teilnahm, fordert auf SZ-Anfrage ebenfalls, dass 16-Jährige wählen dürfen. Die CDU ist in dieser Legislaturperiode gegen die Senkung des Wahlalters und hält damit am Koalitionsvertrag fest. Zudem sei es nicht zu Ende gedacht, „16-Jährigen das Wahlrecht zuzugestehen, ihnen alle übrigen Rechte und Pflichten aber weiter vorzuenthalten“, sagt Timo Mildau, jugendpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion.