Mehr kurzfristige Termine : Impfstoff-Mangel neigt sich dem Ende entgegen

Saarbrücken In saarländischen Impfzentren wird es immer einfacher, an kurzfristige Termine zu kommen. Auch bei den Ärzten entspannt sich die Lage.

Lange ist die Nachfrage nach kurzfristigen Impfterminen deutlich größer als das Angebot gewesen. Damit ist es nun laut Saar-Gesundheitsministerium dank zusätzlicher Lieferungen von mRNA­-Impfstoffen vorbei. Für diese Vakzine gab es am Freitag zeitweise zahlreiche über die Seite www.impfen-saarland.de buchbare Impftermine in den vier Impfzentren.

Das Ministerium von Monika Bachmann (CDU) kündigte an, „kontinuierlich“ neue Termine auf der Plattform einstellen zu wollen. Die kurzfristigen Impftermine gebe es nicht deshalb, weil viele angemeldete Personen ihren Termin absagten, sagte Ministeriumssprecher Manuel Kerber auf SZ-Anfrage. Das komme kaum vor. Die Impfbereitschaft der Saarländer sei nach wie vor hoch. Täglich meldeten sich im Schnitt rund 500 Personen für eine Impfung in den Zentren an. Am Samstag werde das Saarland die Marke von einer Million Impfungen überschreiten.