Regionaler Leitartikel Schulstart mit alten Problemen

Die Lehrerverbände wissen aber auch, dass sie ihre berechtigten Forderungen in einem Haushaltsnotlageland stellen. Und wahr ist nun mal auch, dass Bildung nicht nur im Elternhaus anfängt, sondern dort immer wieder mal zuhause sein sollte. Zu Schuljahresbeginn sollten sich Eltern also selbstkritisch an die eigene Nase fassen und sich fragen, was sie selbst für die Förderung ihres Nachwuchses tun. Um die angeblich kurz vor zwölf stehende Bildungsuhr anzuhalten, muss der Staat (und damit auch die Landesregierung) mehr tun: Mehr Lehrkräfte, mehr innovative Pädagogik und weniger lähmende Bürokratie, dazu eine gezieltere Förderung der Schüler, mehr Autonomie für die Schulen und weniger Schönreden der Verhältnisse.