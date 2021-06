Ab kommenden Schuljahr : 30 zusätzliche Schulsozialarbeiter an Saar-Schulen

Foto: dpa/Gregor Fischer

Saarbrücken Aus dem Bundesprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ fließen ins Saarland rund 1,8 Millionen Euro in die Schulsozialarbeit. Das kündigte Saar-Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Montag an.