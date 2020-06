Obwohl der Straßenverkehr während der Corona-Pandemie zurückging, stieg am Klinikum Saarbrücken die Zahl schwerverletzter Radfahrer. Am Universitätsklinikum im Homburg stiegen die Fallzahlen ebenfalls deutlich an. Dagegen registrierte die Polizei keine Zunahme der Fahrradunfälle. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt