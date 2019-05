Mathe-Abi im Saarland : Experten im Bildungsministerium werten Aufgabenfülle „etwas zu umfangreich“

Saarbrücken Ergebnis der Korrektoren: Anforderungsniveau anspruchsvoll, aber noch angemessen. Darauf werden Klausuren nach milderer Bewertungstabelle benotet.

Um Schüler nicht zu benachteiligen, wendet das Bildungsministerium eine neue Bewertungstabelle bei der Benotung der Abiturklausuren im Fach Mathematik an. Entsprechende Informationen hat am Freitag (31. Mai) ein Ministeriumsprecher schriftlich bestätigt. Ausschlaggebend für diese Entscheidung sei eine Prüfung und Beratung durch Experten gewesen, nachdem die Erstkorrektoren festgestellt hatten: Das Anforderungsniveau sei anspruchsvoll, „aber noch angemessen, und insgesamt etwas zu umfangreich gewesen“. Deshalb soll eine „mildere“ Skala angewandt werden, wie es bereits in anderen Bundesländern Usus sei. In der Mitteilung ist dabei von einem „fairen Maßnahmepaket“ die Rede, um eine Schlechterstellung saarländischer Schüler auszuschließen. Ungeachtet der angepassten Notenvergabe stehe es den Abiturienten darüber hinaus offen, über eine mündliche Prüfung ihre Note zu verbessern.